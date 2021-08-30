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Юридические услуги. Индивидуальный подход к клиенту от компании "Легал Солюшнз"
Обслуживание клиентов в режиме онлайн поставлено в компании «Legal Solutions» на профессиональную высоту. Лучшие специалисты права быстро и доходчиво объяснят все нюансы вашего вопроса и незамедлительно предложат оптимальные варианты решений.
Доступная для понимания любого в правовых вопросах клиента консультация юриста онлайн может касаться множества направлений из юридической практики: договорного, корпоративного и налогового права, регистрации и легализации прибыльных и неприбыльных организаций, ускоренной ликвидации юридических лиц, открытия оффшорных фирм и легализации иностранных граждан, экспресс ликвидация и другие услуги. И даже по весьма незначительным вопросам, таким как получение различных справок и выписок из реестров, консультация юристов не будет излишней и даст необходимые знания.
Команда юристов, объединенная в «Легал Солюшнз», предоставляет юридические услуги по всей Украине (Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов, Хмельницкий, Херсон, Ровно, Житомир, Винница, Донецк, Симферополь), а в случае необходимости всегда готова подключить к решению вопросов своих юридических партнеров за территорией Украины.
Воспользуйтесь услугами юридической компании «Legal Solutions» в онлайн-режиме — получите удобную возможность быструю и юридически грамотную консультацию!
Отзывы
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Предприниматель
Обратилась к "Легал Солюшнз" в мае этого года. Приятно удивили быстрым и качественным обслуживанием.
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Первый раз обратились в эту юридическую компанию в 2014 году по корпоративному вопросу. Тогда еще только анализировал этот рынок и сильно хотелось знать, сколько стоят юридические услуги? В итоге выбрал Легал Солюшнз. Сработали очень грамотно: провели собрание, разрешили конфликт между участниками. С тех пор постоянно работаем только с ними. В основном обращаемся по взысканию долгов, так, как расценки на услуги и качество оправдывают свою высокую квалификацию, да и затраты на них на 100%. Работать с ними очень нравится потому, что подходят к делу основательно, всегда предлагают оптимальные пути взыскания дебиторский и не забывают взыскивать с должников, деньги, которые платим им за работу. Этих юристов рекомендуем всем знакомым, т.к. они ни разу не подвели и своей слаженной работой приносят в работу нашей фирмы уверенность и комфорт, с ними легко решаются сложные задачи. Отдельное спасибо от всего коллектива лично руководству.
Александр Силищук
Это серьезная и старая контора по оказанию юридических услуг физическим лицам. Мы много раз к ней обращались. Самое глобальное было в 2014-2015. Работали по созданию системы НПА (нормативно-правовых актов) для международного интернет проекта в области защиты прав и перехода прав интеллектуальной собственности. Были созданы 6 различных договоров, 4 положений и 3 регламента. В связи со спецификой задач нужно было делать НПА с учетом международной практики, и поэтому, за совсем немногим, все документы были разработаны полностью оригинально. Конечно, было очень интересно, но работа была объемная и титаническая. Вязли, много было итераций. В конце концов система НПА классно получилась. Если про размеры вознаграждения говорить, то нашу компанию они устраивают, так как видны приоритеты юристов на результат, за которым мы к ним обращаемся. Поэтому и обращаемся к ним постоянно уже 4 года.
Юрий Коваленко
"Легал Солюшнз" - это юридическая компания в которой работают профессионалы, которые готовы всегда помочь и очень конкретно и подробно разъяснить все нюансы и тонкости в сложившейся ситуации. Особенно хочу отметить Павла, который всегда очень внимательно и дотошно относится к своим клиентам. Всем советую данное юрагенство по предоставлению юридических услуг!
Ананд Тхакур
Нужны были юридические услуги для иностранца. Обратился по рекомендации знакомого. Теперь и сам советую данную компанию. Профессионально и оперативно помогли решить вопрос в Киеве. Обратиться к ним и не пожалел.