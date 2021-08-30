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Отзывы

Степанюк Оксана

Степанюк Оксана

Предприниматель

Обратилась к "Легал Солюшнз" в мае этого года. Приятно удивили быстрым и качественным обслуживанием.

Никитюк Николай

Никитюк Николай

Директор ЗАО "Беларусь"

Очень быстро и качественно делают свою работу. Все понравилось, всем спасибо.

Анатасия Мирошниченко

Анатасия Мирошниченко

Я обратилась в «Легал Солюшнз» по вопросу оформления заграничного паспорта, и специалисты помогли мне очень быстро его получить. Осталась очень довольна их работой. Теперь имею возможность передвигаться без проблем за пределы нашей страны благодаря юристам.

Полищук Андрей

Полищук Андрей

У меня было много вопросов и непонятных моментов, с которыми я столкнулся при попытке закрытия частного предприятия. Специалисты «Легал Солюшнз» дали внятные и понятные разъяснения что и за чем делать, помогли с подготовкой документов, в результате чего я быстро и без проблем смог закрыть ЧП.

Анна Клименко

Анна Клименко

Однажды, меня заинтересовал вопрос об оформлении загранпаспорта и необходимых для этого документах, я зашла на сайт «Легал Солюшнз» и задала вопрос онлайн. Работник быстро обработал мой запрос и дал мне полный ответ. Спасибо за оперативность и понятные разъяснения.

Кирилл Каменев

Кирилл Каменев

Активистами нашего жилого дома было принято решение организовать общество совладельцев многоквартирного дома, но с чего начинать и в каком направлении двигаться, никто из нас представления не имел. Мы обратились в компанию «Легал Солюшнз» и ребята объяснили нам весь порядок регистрации общества и помогли с документами. Теперь, домоуправство в наших руках и мы знаем за что платим! Спасибо за помощь юристам.

Марина Дверникова

Марина Дверникова

При создании благотворительного общества работали с юристами «Легал Солюшнз». Хочу отметить их высокий профессионализм и исполнительность.

Дарья Кириченко

Дарья Кириченко

Когда мы открывали общество с ограниченной ответственностью, то обратились за юридической поддержкой в компанию «Легал Солюшнз». Юристы все сделали очень быстро и качественно. Все необходимые документы оказались в моих руках даже раньше ожидаемого мною срока.

Панченко Юрий

Панченко Юрий

В жизни частного предпринимателя нередко приходится сталкиваться с проблемами в юридической сфере. Вот и мне пришлось. Мне на помощь пришли юристы компании «Легал Солюшнз». Сотрудничеством с ними остался доволен. Всем знакомым рекомендую работать именно с ними.

Алексей Соломский

Алексей Соломский

При работе с порталом госуслуг, часто возникают юридические коллизии, которые без профессиональных юристов не разрешить. В этом случае прибегаем, юридические услуги – компания legal.ua. За два года совместной работы, нашей фирме удалось выиграть все дела, связанные с недобросовестными субподрядчиками. Считаем, что юристы Легал Солюшнз превосходно разбираются в судебной практике и рекомендуем данную контору всем. Услуги доступны по всей Украине в том числе в Одессе, Харькове, Днепропетровске.

Женя Савченко

Женя Савченко

Мы обращались в эту юридическую фирму, когда открывали ООО. Здесь нас очень грамотно проконсультировали и заставили обратить внимание на то что мы упустили при подготовке документов. После чего сопровождали весь процесс, так что ни каких проблем и неожиданностей у нас не возникло.

Артем Степанов

Артем Степанов

Обратился в компанию Легал Солюшнз за экспертизой лицензионного договора в онлайн режиме. Работа была выполнена профессионально. После проверки документа была предоставлена достоверная информация по основным моментам, а также рекомендации по дальнейшей работе. Выражаю большую благодарность Анне за профессиональную и доступную консультацию! Рекомендую данную фирму как надежного партнера по оказанию юридических услуг и дальнейшему сопровождению.

Григорий Масалкин

Григорий Масалкин

Работал с Алексеем по вопросу получения специального разрешения на работу в моей компании сотрудника из Турции. Очень сэкономили время: все вопросы взяли на себя, качественно проконсультировали, документы подготовили быстро и четко. Сайт удобный, цены соответствуют. В общем, доволен сотрудничеством.

Марат Мусин

Марат Мусин

Пожалуй, самые адекватные юристы, с которыми приходилось работать. Помогли с регистрацией ООО в Украине для иностранцев, подправили договор аренды офиса, причем сами вызвались съездить на встречу с арендодателем. По работе и стоимости услуг вопросов не возникло. Огромное спасибо! Рекомендую!

Александр Миткевич

Александр Миткевич

Выражаем Вам благодарность за помощь во взыскании задолженности. Только после выступления по нашему вопросу в суде нам удалось взыскать все деньги в полном объеме. Мы довольны результатом Вашей работы и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Юрий Барковец

Юрий Барковец

Первый раз обратились в эту юридическую компанию в 2014 году по корпоративному вопросу. Тогда еще только анализировал этот рынок и сильно хотелось знать, сколько стоят юридические услуги? В итоге выбрал Легал Солюшнз. Сработали очень грамотно: провели собрание, разрешили конфликт между участниками. С тех пор постоянно работаем только с ними. В основном обращаемся по взысканию долгов, так, как расценки на услуги и качество оправдывают свою высокую квалификацию, да и затраты на них на 100%. Работать с ними очень нравится потому, что подходят к делу основательно, всегда предлагают оптимальные пути взыскания дебиторский и не забывают взыскивать с должников, деньги, которые платим им за работу. Этих юристов рекомендуем всем знакомым, т.к. они ни разу не подвели и своей слаженной работой приносят в работу нашей фирмы уверенность и комфорт, с ними легко решаются сложные задачи. Отдельное спасибо от всего коллектива лично руководству.

Александр Силищук

Александр Силищук

Это серьезная и старая контора по оказанию юридических услуг физическим лицам. Мы много раз к ней обращались. Самое глобальное было в 2014-2015. Работали по созданию системы НПА (нормативно-правовых актов) для международного интернет проекта в области защиты прав и перехода прав интеллектуальной собственности. Были созданы 6 различных договоров, 4 положений и 3 регламента. В связи со спецификой задач нужно было делать НПА с учетом международной практики, и поэтому, за совсем немногим, все документы были разработаны полностью оригинально. Конечно, было очень интересно, но работа была объемная и титаническая. Вязли, много было итераций. В конце концов система НПА классно получилась. Если про размеры вознаграждения говорить, то нашу компанию они устраивают, так как видны приоритеты юристов на результат, за которым мы к ним обращаемся. Поэтому и обращаемся к ним постоянно уже 4 года.

Юрий Коваленко

Юрий Коваленко

"Легал Солюшнз" - это юридическая компания в которой работают профессионалы, которые готовы всегда помочь и очень конкретно и подробно разъяснить все нюансы и тонкости в сложившейся ситуации. Особенно хочу отметить Павла, который всегда очень внимательно и дотошно относится к своим клиентам. Всем советую данное юрагенство по предоставлению юридических услуг!

Ананд Тхакур

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Нужны были юридические услуги для иностранца. Обратился по рекомендации знакомого. Теперь и сам советую данную компанию. Профессионально и оперативно помогли решить вопрос в Киеве. Обратиться к ним и не пожалел.

Консультации юриста онлайн от юридической компании "Легал Солюшнз"

Бывают случаи, когда необходимо быстро принять решение, не нарушив при этом существующих законов, а время на посещение юридических консультаций катастрофически отсутствует. А ведь очень нужно посоветоваться с кем-то знающим, хороша разбирающимся и в сути вопроса, и в юриспруденции. И такой вариант существует. Юридическая компания «Легал Солюшнз» оказывает комплексные услуги и практикует быстрые консультации в правовых вопросах юристов в режиме онлайн.

Это значит, что предоставление юридических услуг происходит без посещения компании и заключения договора на получение услуг. Делается это очень легко и необременительно для клиента: нужно только написать на официальный сайт компании по электронной почте либо зайти на нее через многочисленные социальные сети. «Легал Солюшнз» будет рада оказать вам юридические услуги консультации специалистов из разных областей права, в том числе: аккредитация на таможневзыскание долговсудебное и юридическое сопровождение бизнеса и финансовых компанийкорпоративный адвокаткорпоративный юристюрист по корпоративным спорам, абонентское юридическое обслуживание, ликвидация ООО, водительские права для иностранцев.

Квалифицированное оказание услуг доступно любым физическим и юридическим лицам, малому и крупному бизнесу, по коммерческим, производственным и бытовым вопросам. Все консультации юриста проходят в онлайн-режиме и могут затрагивать самые разные проблемы юридического плана. Своевременно полученная онлайн консультация юриста максимально позволит сэкономить ваше время и даст возможность оперативно принять верное и юридически грамотное решение.

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НАШИ КЛИЕНТЫ

Юридические услуги. Индивидуальный подход к клиенту от компании "Легал Солюшнз"

Обслуживание клиентов в режиме онлайн поставлено в компании «Legal Solutions» на профессиональную высоту. Лучшие специалисты права быстро и доходчиво объяснят все нюансы вашего вопроса и незамедлительно предложат оптимальные варианты решений.

Доступная для понимания любого в правовых вопросах клиента консультация юриста онлайн может касаться множества направлений из юридической практики: договорного, корпоративного и налогового права, регистрации и легализации прибыльных и неприбыльных организаций, ускоренной ликвидации юридических лиц, открытия оффшорных фирм и легализации иностранных граждан, экспресс ликвидация и другие услуги. И даже по весьма незначительным вопросам, таким как получение различных справок и выписок из реестров, консультация юристов не будет излишней и даст необходимые знания.

Команда юристов, объединенная в «Легал Солюшнз», предоставляет юридические услуги по всей Украине (Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов, Хмельницкий, Херсон, Ровно, Житомир, Винница, Донецк, Симферополь), а в случае необходимости всегда готова подключить к решению вопросов своих юридических партнеров за территорией Украины.

Воспользуйтесь услугами юридической компании «Legal Solutions» в онлайн-режиме — получите удобную возможность быструю и юридически грамотную консультацию!

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Наши телефоны:

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ:

Главный офис (Киев): ул.Большая Васильковская, 77

Львов: ул. Тершаковцев, 2А

Днепр: ул. Сечевых Стрельцов, 94

Херсон: ул. И.Кулика, 149

НАПИШИТЕ НАМ:
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