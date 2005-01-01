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Миграционное право
Миграционное право — сложная отрасль. Чтобы разобраться во всех тонкостях и хитросплетениях, нужно разбираться не только в нормативно-правовых документах Украины, но также знать все особенности международного миграционного права и правоприменительной практики.
Одной из важных функций государства является контроль за перемещением лиц — граждан Украины, лиц без гражданства, а также иностранцев. Миграционное право призвано регулировать отношения между гражданами и государством в этой сфере. Нормативные документы регламентируют порядок пересечения государственной границы, правила и сроки пребывания на территории Украины, оформление разрешительной документации.
Одними из самых востребованных специалистов в области юриспруденции являются миграционные юристы. Обратившись в юридическую фирму «Легал Солюшнз», вы гарантированно получите:
- высококвалифицированную помощь в решении вопроса, связанного с миграцией;
- помощь в оформлении документов;
- защиту личных прав и законных интересов.
Адвокат по миграционном праве — когда нужны его услуги
Услуги специалистов необходимы не только иностранным гражданам, которые планируют приехать в Украину, но и гражданам нашей страны, собирающимся выезжать за границу временно или на постоянное место жительство.
Специалисты ЮК Legal Solutions помогут решить любые вопросы, связанные с миграционным правом, в том числе:
- оформление визы для выезда за границу или приезда в Украину;
- оформление вида на жительство — временного или постоянного;
- получение разрешения на работу;
- снятие с регистрационного учета по месту жительства;
- продление срока пребывания нерезидента в Украине;
- регистрация бизнеса для иностранца;
- оформление ВНЖ и ПМЖ украинцам в любой мировой юрисдикции;
- обжалование действий/бездействия миграционной службы.
Это не исчерпывающий список направлений, по которым работает адвокат миграционное право. Независимо от характера и сложности ситуации, мы поможем решить любой вопрос. Все, что вам нужно — связаться с нами любым оптимальным для вас способом.
Актуальная информация для иностранцев
Украину иностранные граждане рассматривают не только в качестве туристического направления. Ежегодно в нашу страну приезжают нерезиденты с целью официального трудоустройства, ведения бизнеса, постоянного проживания.
Адвокат миграционное право компании «Легал Солюшнз» специализируется на оказании помощи иностранным гражданам по следующим направлением:
- получение визы;
- оформление учетной карточки налогоплательщика;
- оформление разрешения на работу;
- оформление приглашения;
- получение вида на жительство;
- оформление ПМЖ, его продление;
- получение гражданства.
Услуги юриста актуальны как при прохождении стандартных процедур, так и при возникновении споров с органами миграционной службы. Благодаря адвокату миграционного права вы избавитесь от необходимости прохождения бюрократической, трудоемкой процедуры, подготовки документов, посещения государственных органов. Мы предлагаем выполнение услуг «под ключ».
Международное миграционное право — наша специализация
Самостоятельно разобраться во всех тонкостях процесса миграции достаточно сложно. В ряде случаев человек сталкивается с отказами компетентных государственных органов, впустую тратит время и не получает желаемого результата.
Обратившись за профессиональной юридической помощью в ЮК «Легал Солюшнз», вы минимизируете все существующие риски и сможете быстрее и проще пройти процедуру оформления документов, связанных с иммиграцией или эмиграцией.
Мы предлагаем доступные цены и гарантируем оперативность выполнения услуг.
Полный пакет миграционных услуг от Legal Solutions
Многолетний, успешный опыт и профессионализм позволяют нам предоставлять широкий спектр услуг. Мы соблюдаем законодательство Украины и международное миграционное право.
Вот, что мы предлагаем своим клиентам.
|
Услуга
|
Описание
|
Оформление временного вида на жительство
|
Мы помогаем собрать пакет документов, чтобы иностранец или лицо без гражданства получили легальное основание для нахождения на территории Украины в течение 1 года. В дальнейшем ВНЖ можно пролонгировать на аналогичный срок неограниченное количество раз
|
Оформление ВНЖ по бизнесу
|
Если вы планируете заниматься бизнесом в Украине, мы поможем открыть собственную компанию и получить вид на жительство. В рамках оказания такой услуги мы выполняем следующую работу:
|
Оформление ВНЖ для студентов
|
Вид на жительство выдается иностранным студентам на весь период учебы. Наши специалисты подготовят пакет документов и обеспечат правовое сопровождение прохождение процедуры получения разрешительного документа.
|
Оформление ПМЖ
|
Документ, подтверждающий постоянное место жительства в Украине, выдается бессрочно. Но сам документ каждые 10 лет подлежит замене. Наши юристы по миграционному праву помогут:
|
Продление срока пребывания в Украине
|
Мы помогаем продлить ВНЖ, разрешение на работу. Важно своевременно обратиться к юристу, чтобы он успел подготовить документы и провести процедуру. В случае пропуска срока легального пребывания иностранца на территории нашего государства, ему грозит административное взыскание и даже выдворение из страны.
|
Получение разрешения на трудоустройство
|
Без такого документа иностранные граждане не имеют права на трудоустройство и работу. Если ваш переезд связан с трудоустройством, мы поможем оформить разрешительные документы и в дальнейшем пролонгировать их.
|
Обжалование решений ДМС
|
У вас возник спор с органами миграционной службы? Обратитесь к нам. Мы поможем разобраться в ситуации и обжаловать решения, действия или бездействие компетентных государственных органов в административном или судебном порядках.
|
Оформление приглашения для нерезидента
|
Для оформления визы в консульстве или посольстве иностранцу нужно приглашение. Мы помогаем оформить следующие приглашения:
|
Выезд за пределы Украины
|
Планируете переехать временно или на постоянное место жительство за границу? Специалисты нашей юридической фирмы помогут оформить документы и получить ВНЖ в любой мировой юрисдикции.
|
Регистрация юридического лица с иностранным учредителем в Украине
|
Регистрация иностранного субъекта хозяйствования — кропотливый, трудоемкий процесс. наши специалисты соблюдают международное миграционное право и знают, как максимально оперативно зарегистрировать фирму в Украине. В результате клиент получает профессиональные консультации, полный комплекс юридических услуг и результат — выписку из ЕГРПОУ.
Дополнительные услуги
Помимо вышеперечисленных услуг, мы предлагаем клиентам дополнительные услуги, связанные с:
- растаможкой автомобилей;
- апостилем;
- легализацией документов (нотариальным заверением, переводом на украинский язык);
- разработкой уставных документов;
- получением медицинского заключения;
- оформлением страхового полиса;
- получением справки об отсутствии судимости;
- арендой юридического адреса;
- регистрацией в Украине;
- привлечением к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и т. д.
Наши ключевые преимущества
Юридическая компания «Легал Солюшнз» — это команда профессионалов, которые имеют многолетний, успешный опыт работы в сфере миграции.
Мы открыты для сотрудничества с гражданами Украины и нерезидентами, независимо от гражданства последних и места жительства. ЮК Legal Solutions — это:
- Опыт. Мы работаем на юридическом рынке более 10 лет. За это время нам удалось предоставить квалифицированную помощь сотням людей. Мы знаем всю специфику и нюансы решения миграционных вопросов.
- Практика. Специалисты нашей юридической фирмы постоянно совершенствуют свои навыки и оттачивают мастерство. Мы неоднократно проходили различные миграционные процедуры, поэтому знаем, что можем вам гарантированно помочь.
- Индивидуальность. Шаблоны, стандарты — это не для нас. Мы находим индивидуальный подход к каждому клиенту и оптимальное решение проблемы.
- Коммуникативность. Вы не владеете украинским языком? Наши специалисты знают иностранные языки, поэтому барьера в общении и в процессе сотрудничества не возникнет.
- Успех. К решению каждого вопроса мы подходим комплексно, поэтому решение вашей задачи, независимо от ее характера и сложности, обречено на успех.
География нашей работы простирается далеко за пределами Украины. Мы предоставляем свои услуги в странах СНГ, Европы и дальнего зарубежья.
Помимо вышеперечисленных услуг вы можете обратиться к нам по ряду других вопросов, в т. ч.:
- регистрации фирм и осуществления деятельности в оффшорных юрисдикциях;
- налоговому планированию;
- ведению бухгалтерского учета;
- получению статуса резидента в любой юрисдикции мира;
- открытие банковских счетов, а также счетов в мировых платежных системах и мн. др.
Чтобы стать клиентом юридической фирмы «Легал Солюшнз», вам нужно связаться с нами любым удобным способом. Мы предлагаем гибкую систему ценообразования, честное, открытое сотрудничество без посредников. Миграционное право — наш конек. Обращайтесь за помощью к профессионалам!
Как продлить справку о временном проживании?
Пакет документом нужно предоставить в УДМС не позднее чем за 15 дней до окончания срока действия документа. Чтобы избежать просрочки и, соответственно, взысканий, а также правильно все сделать, рекомендуем обращаться к юристам нашей компании.
Можете ли вы зарегистрировать компанию на имя гражданина Австрии?
Конечно. Мы специализируемся на регистрации юридических лиц «под ключ» не только на территории Украины, но и за рубежом.
Вступила в брак и сменила фамилию, что делать со справкой о ПМЖ?
В первую очередь, следует в установленном законом порядке заменить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а затем получить обновленную справку ПМЖ. Для этого установлена определенная процедура и временные рамки.
Не могу получить справку в ДМС, как долго она там хранится?
Документы можно получить в течение полугода с момента их оформления. по истечении указанного срока документы уничтожаются.
Как сделать апостиль документов?
Доверьте это специалистам компании «Легал Солюшнз». Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы оперативно сделаем апостиль документов и предоставим другие услуги.
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