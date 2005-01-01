Миграционное право

Миграционное право — сложная отрасль. Чтобы разобраться во всех тонкостях и хитросплетениях, нужно разбираться не только в нормативно-правовых документах Украины, но также знать все особенности международного миграционного права и правоприменительной практики.

Одной из важных функций государства является контроль за перемещением лиц — граждан Украины, лиц без гражданства, а также иностранцев. Миграционное право призвано регулировать отношения между гражданами и государством в этой сфере. Нормативные документы регламентируют порядок пересечения государственной границы, правила и сроки пребывания на территории Украины, оформление разрешительной документации.

Одними из самых востребованных специалистов в области юриспруденции являются миграционные юристы. Обратившись в юридическую фирму «Легал Солюшнз», вы гарантированно получите:

высококвалифицированную помощь в решении вопроса, связанного с миграцией;

помощь в оформлении документов;

защиту личных прав и законных интересов.

Адвокат по миграционном праве — когда нужны его услуги

Услуги специалистов необходимы не только иностранным гражданам, которые планируют приехать в Украину, но и гражданам нашей страны, собирающимся выезжать за границу временно или на постоянное место жительство.

Специалисты ЮК Legal Solutions помогут решить любые вопросы, связанные с миграционным правом, в том числе:

оформление визы для выезда за границу или приезда в Украину;

оформление вида на жительство — временного или постоянного;

получение разрешения на работу;

снятие с регистрационного учета по месту жительства;

продление срока пребывания нерезидента в Украине;

регистрация бизнеса для иностранца;

оформление ВНЖ и ПМЖ украинцам в любой мировой юрисдикции;

обжалование действий/бездействия миграционной службы.

Это не исчерпывающий список направлений, по которым работает адвокат миграционное право. Независимо от характера и сложности ситуации, мы поможем решить любой вопрос. Все, что вам нужно — связаться с нами любым оптимальным для вас способом.

Актуальная информация для иностранцев

Украину иностранные граждане рассматривают не только в качестве туристического направления. Ежегодно в нашу страну приезжают нерезиденты с целью официального трудоустройства, ведения бизнеса, постоянного проживания.

Адвокат миграционное право компании «Легал Солюшнз» специализируется на оказании помощи иностранным гражданам по следующим направлением:

получение визы;

оформление учетной карточки налогоплательщика;

оформление разрешения на работу;

оформление приглашения;

получение вида на жительство;

оформление ПМЖ, его продление;

получение гражданства.

Услуги юриста актуальны как при прохождении стандартных процедур, так и при возникновении споров с органами миграционной службы. Благодаря адвокату миграционного права вы избавитесь от необходимости прохождения бюрократической, трудоемкой процедуры, подготовки документов, посещения государственных органов. Мы предлагаем выполнение услуг «под ключ».

Международное миграционное право — наша специализация

Самостоятельно разобраться во всех тонкостях процесса миграции достаточно сложно. В ряде случаев человек сталкивается с отказами компетентных государственных органов, впустую тратит время и не получает желаемого результата.

Обратившись за профессиональной юридической помощью в ЮК «Легал Солюшнз», вы минимизируете все существующие риски и сможете быстрее и проще пройти процедуру оформления документов, связанных с иммиграцией или эмиграцией.

Мы предлагаем доступные цены и гарантируем оперативность выполнения услуг.

Полный пакет миграционных услуг от Legal Solutions

Многолетний, успешный опыт и профессионализм позволяют нам предоставлять широкий спектр услуг. Мы соблюдаем законодательство Украины и международное миграционное право.

Вот, что мы предлагаем своим клиентам.

Услуга Описание Оформление временного вида на жительство Мы помогаем собрать пакет документов, чтобы иностранец или лицо без гражданства получили легальное основание для нахождения на территории Украины в течение 1 года. В дальнейшем ВНЖ можно пролонгировать на аналогичный срок неограниченное количество раз Оформление ВНЖ по бизнесу Если вы планируете заниматься бизнесом в Украине, мы поможем открыть собственную компанию и получить вид на жительство. В рамках оказания такой услуги мы выполняем следующую работу: получение идентификационного номера;

создание и регистрация юридического лица «под ключ»;

помощь в получении визы типа D;

оформление разрешения на работу в Украине (необходимо, если учредитель планирует занимать должность директора);

оформление ВНЖ;

регистрация по месту фактического проживания на территории Украины. Оформление ВНЖ для студентов Вид на жительство выдается иностранным студентам на весь период учебы. Наши специалисты подготовят пакет документов и обеспечат правовое сопровождение прохождение процедуры получения разрешительного документа. Оформление ПМЖ Документ, подтверждающий постоянное место жительства в Украине, выдается бессрочно. Но сам документ каждые 10 лет подлежит замене. Наши юристы по миграционному праву помогут: получить визу;

собрать пакет документов;

обратиться в миграционную службу;

оформить ПМЖ и получить биометрический документ. Продление срока пребывания в Украине Мы помогаем продлить ВНЖ, разрешение на работу. Важно своевременно обратиться к юристу, чтобы он успел подготовить документы и провести процедуру. В случае пропуска срока легального пребывания иностранца на территории нашего государства, ему грозит административное взыскание и даже выдворение из страны. Получение разрешения на трудоустройство Без такого документа иностранные граждане не имеют права на трудоустройство и работу. Если ваш переезд связан с трудоустройством, мы поможем оформить разрешительные документы и в дальнейшем пролонгировать их. Обжалование решений ДМС У вас возник спор с органами миграционной службы? Обратитесь к нам. Мы поможем разобраться в ситуации и обжаловать решения, действия или бездействие компетентных государственных органов в административном или судебном порядках. Оформление приглашения для нерезидента Для оформления визы в консульстве или посольстве иностранцу нужно приглашение. Мы помогаем оформить следующие приглашения: частные — для физических лиц;

бизнес-приглашения — в рамках бизнеса, для руководителей, учредителей юридических лиц. Выезд за пределы Украины Планируете переехать временно или на постоянное место жительство за границу? Специалисты нашей юридической фирмы помогут оформить документы и получить ВНЖ в любой мировой юрисдикции. Регистрация юридического лица с иностранным учредителем в Украине Регистрация иностранного субъекта хозяйствования — кропотливый, трудоемкий процесс. наши специалисты соблюдают международное миграционное право и знают, как максимально оперативно зарегистрировать фирму в Украине. В результате клиент получает профессиональные консультации, полный комплекс юридических услуг и результат — выписку из ЕГРПОУ.

Дополнительные услуги

Помимо вышеперечисленных услуг, мы предлагаем клиентам дополнительные услуги, связанные с:

растаможкой автомобилей;

апостилем;

легализацией документов (нотариальным заверением, переводом на украинский язык);

разработкой уставных документов;

получением медицинского заключения;

оформлением страхового полиса;

получением справки об отсутствии судимости;

арендой юридического адреса;

регистрацией в Украине;

привлечением к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и т. д.

Наши ключевые преимущества

Юридическая компания «Легал Солюшнз» — это команда профессионалов, которые имеют многолетний, успешный опыт работы в сфере миграции.

Мы открыты для сотрудничества с гражданами Украины и нерезидентами, независимо от гражданства последних и места жительства. ЮК Legal Solutions — это:

Опыт. Мы работаем на юридическом рынке более 10 лет. За это время нам удалось предоставить квалифицированную помощь сотням людей. Мы знаем всю специфику и нюансы решения миграционных вопросов. Практика. Специалисты нашей юридической фирмы постоянно совершенствуют свои навыки и оттачивают мастерство. Мы неоднократно проходили различные миграционные процедуры, поэтому знаем, что можем вам гарантированно помочь. Индивидуальность. Шаблоны, стандарты — это не для нас. Мы находим индивидуальный подход к каждому клиенту и оптимальное решение проблемы. Коммуникативность. Вы не владеете украинским языком? Наши специалисты знают иностранные языки, поэтому барьера в общении и в процессе сотрудничества не возникнет. Успех. К решению каждого вопроса мы подходим комплексно, поэтому решение вашей задачи, независимо от ее характера и сложности, обречено на успех.

География нашей работы простирается далеко за пределами Украины. Мы предоставляем свои услуги в странах СНГ, Европы и дальнего зарубежья.

Помимо вышеперечисленных услуг вы можете обратиться к нам по ряду других вопросов, в т. ч.:

регистрации фирм и осуществления деятельности в оффшорных юрисдикциях;

налоговому планированию;

ведению бухгалтерского учета;

получению статуса резидента в любой юрисдикции мира;

открытие банковских счетов, а также счетов в мировых платежных системах и мн. др.

Чтобы стать клиентом юридической фирмы «Легал Солюшнз», вам нужно связаться с нами любым удобным способом. Мы предлагаем гибкую систему ценообразования, честное, открытое сотрудничество без посредников. Миграционное право — наш конек. Обращайтесь за помощью к профессионалам!

Как продлить справку о временном проживании? Пакет документом нужно предоставить в УДМС не позднее чем за 15 дней до окончания срока действия документа. Чтобы избежать просрочки и, соответственно, взысканий, а также правильно все сделать, рекомендуем обращаться к юристам нашей компании. Можете ли вы зарегистрировать компанию на имя гражданина Австрии? Конечно. Мы специализируемся на регистрации юридических лиц «под ключ» не только на территории Украины, но и за рубежом. Вступила в брак и сменила фамилию, что делать со справкой о ПМЖ? В первую очередь, следует в установленном законом порядке заменить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а затем получить обновленную справку ПМЖ. Для этого установлена определенная процедура и временные рамки. Не могу получить справку в ДМС, как долго она там хранится? Документы можно получить в течение полугода с момента их оформления. по истечении указанного срока документы уничтожаются. Как сделать апостиль документов? Доверьте это специалистам компании «Легал Солюшнз». Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы оперативно сделаем апостиль документов и предоставим другие услуги.

Поделитесь информацией:

ЗАКАЗАТЬ

УСЛУГУ Оставьте нам заявку и мы

в скором времени

свяжемся с Вами! Обязательное поле Обязательное поле Обязательное поле Обязательное поле Обязательное поле

Также Вам может быть интересно: